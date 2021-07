Erfurt (ots) - Der rote Teppich ist ausgerollt, und Musik liegt in der Luft: An traditionsreicher Location im Schloss Biebrich in Wiesbaden starten heute die Dreharbeiten zur 14. Staffel von "Dein Song" (ZDF).Sängerin Eva Briegel, die mit ihrer Band "Juli" große Erfolge feierte, verstärkt zur kommenden Staffel die prominente Jury rund um Musiker Angelo Kelly, Singer-Songwriterin LOTTE und "Tonbandgerät"-Sänger Ole Specht. "Ich freue mich besonders auf so viele junge Talente, neue Songs und die Möglichkeit, sie bei ihren ersten Schritten als Musiker*innen begleiten zu dürfen", blickt das neue Jury-Mitglied mit Vorfreude auf die kommenden Aufgaben. "Ich möchte vor allem versuchen, ehrlich zu sein, ohne die Kinder zu demotivieren. Feedback ist doch in jedem Alter wichtig. Es hilft dabei, einen anderen Blick auf das zu bekommen, was man tut. Und ich möchte ihnen Mut machen, zu ihren Eigenheiten zu stehen - weil es am Ende das ist, was einen jungen Künstler*innen ausmacht!"Mit kreativen Kompositionen, die von Sehnsüchten erzählen, Mut machen sollen und tiefe Einblicke in das Gefühlsleben junger Menschen geben, möchten 14 Songwriter*innen und zwei Songwriting-Duos im Alter von elf bis 19 Jahren vor der prominenten Jury begeistern. Wer legt einen gelungenen Auftritt hin und erreicht die nächste Runde?Diese Songwriter*innen präsentieren beim Casting in Wiesbaden ihren Song:- Anton (11) und Fabian (12) aus Garbsen mit "Bringt doch nichts"- Emilia (12) aus Rostock mit "Inside and Outside"- Felix (12) aus Karlsruhe mit "Ziele"- Isabella (11) aus Bielefeld mit "Today I feel like Myself"- Johannes (12) aus Trier mit "Videospiele"- Jonathan (16) aus Hermaringen mit "Immer, wenn du einsam bist"- Jamie (16) aus Köln mit "Bei dir"- Leon (15) aus Leipzig mit "Never Give up"- Linnea May (14) aus Bad Vilbel mit "Our Story"- Lydia (17) aus Troisdorf mit "Right Now"- Malik (19) aus Bielefeld mit "I'll Run"- Malaika (15) aus Herrsching mit "Done"- Moritz (15) aus Göttingen mit "Too far Away"- Nuri (13) und Jule (15) aus Ruppichteroth mit "Shooting Stars"- Rona (16) aus Erfurt mit "Alone"- Sebastian (15) aus Mannheim mit "Break"Nachdem die jungen Künstler*innen ihre Songs präsentiert haben, entscheidet die Jury, für wen der Wettbewerb weitergeht. Wer darf sich auf das Kompositionscamp im österreichischen Ellmau freuen? Am Fuße des "Wilden Kaisers" bekommen die Nachwuchskomponist*innen die Gelegenheit, gemeinsam mit den Musiker*innen der "Dein Song"-Band an ihren Kompositionen zu arbeiten und für die gemeinsame Performance vor der Jury vorzubereiten.Für insgesamt acht junge Songwriter*innen erfüllt sich nach dem Kompositionscamp der Traum, ihren Song mit einem prominenten Musikpaten weiter zu entwickeln und zu perfektionieren. Mit einer professionellen Aufnahme im Tonstudio und der Produktion eines eigenen Musikvideos werden die besten Voraussetzungen für den absoluten Höhepunkt geschaffen: Der gemeinsame Auftritt im großen "Dein Song"-Live-Finale! Per Telefon und Onlinevoting treffen die Fans an diesem Abend die Wahl, wer "Songwriter*in des Jahres 2022" wird.Die 16-teilige Doku-Serie "Dein Song" ist ab Frühjahr 2022 bei KiKA zu sehen und nimmt das Publikum mit auf eine musikalische Reise vom Casting über das Kompositionscamp bis hin zur Zusammenarbeit der jungen Künstler*innen mit ihren prominenten Musikpat*innen im Tonstudio. Das Moderatoren-Duo Johanna Klum und Bürger Lars Dietrich führt wie in den vergangenen Jahren mit guter Laune und interessanten Neuigkeiten rund um den Wettbewerb durch die gesamte Staffel.Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb"Bei "Dein Song" gibt es keine Verlierer! Die Kandidat*innen, die leider nicht weitergekommen sind, erhalten mit dem Online-Contest "Dein Song - Zurück im Wettbewerb" auf kika.de eine zweite Chance. Mit einer neuen Komposition können sie sich hier auf direktem Wege für die nächste Staffel bewerben.Musik ist für viele junge Songwriter*innen ein wichtiges Mittel, um ihre Wünsche und Träume zu formulieren - aber auch, um von Sorgen und Nöten zu erzählen. Umso eindrucksvoller ist das jahrelang erfolgreiche Engagement von ZDF und KiKA, jungen Menschen durch "Dein Song" eine nachhaltige Plattform zu bieten. Die bemerkenswerte Resonanz über aller Staffeln hinweg und das positive Echo bei Medien und Kritikern gleichermaßen, unterstreichen den hohen Stellenwert des erolgreichen Nachwuchskomponisten-Wettbewerbs. Auch viele prominente Musiker*innen sind von der "Dein Song"-Philosophie überzeugt: Stars wie Johannes Strate, Ilse DeLange, Annett Louisan, Andreas Bourani, Vanessa Mai, Mark Forster, Wincent Weiss, Max Giesinger, Tim Bendzko, Max Mutzke, Rea Garvey, Johannes Oerding, Nena, Wolfgang Niedecken, Tom Gaebel, David Garrett, Sarah Connor, DJ BoBo oder Peter Maffay engagierten sich bei den jungen Songwriter*innen in der Vergangenheit bereits als Musikpat*innen."Dein Song" ist eine Produktion der bsb-Film- und TV-Produktion Darmstadt und MB TV GmbH Berlin im Auftrag des ZDF für KiKA. Verantwortliche Redakteurinnen im ZDF für die Doku-Reihe und die Final-Show sind Gordana Großmann und Corinna Loos.Pressekontakt:Pressekontakt:FOOLPROOFED GmbHPublic Relations - Social Media - ManagementTel: +49 221 933 3080Ansprechpartner: Markus Hermjohanneshermjohannes@foolproofed.deWeitere Informationen:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4980327