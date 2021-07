Der Fuhrpark des Wärmenetzbetreibers Hansewerk Natur soll bis 2025 klimaneutral werden. Für die Umstellung seiner Fahrzeuge auf E-Antriebe will das Unternehmen auch entsprechende Ladeinfrastruktur auf- und ausbauen. Wie Hansewerk Natur mitteilt, verfügt das Unternehmen bereits über 53 Ladestationen mit 70 Ladepunkten an seinen Standorten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...