HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Reckitt Benckiser nach Zahlen zum zweiten Quartal von 8500 auf 7870 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem britischen Konsumgüterkonzern hätten hohe Vergleichswerte aus der Vergangenheit, virusbedingte Effekte und der Druck durch steigende Rohstoffpreise ihre Spuren hinterlassen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Kaufempfehlung basiere allerdings unter anderem immer noch auf der These, dass es dem Unternehmen nach und nach gelingt, seine Pläne besser umzusetzen./la/ajx



