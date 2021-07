Rostock (ots) - Am 5. September 2021 startet mit AIDAluna bereits das siebente Schiff der AIDA Flotte in die Saison 2021. Bis einschließlich 14. Oktober 2021 stehen verschiedenste Reisetermine für drei- und viertägige Ahoi Touren ab Kiel zur Auswahl.Auf der viertägigen Kurzreise läuft AIDAluna nach einem entspannten Seetag, der u.a. an der Insel Gotland vorbeiführt, den polnischen Hafen Gdynia an. "Scenic Cruising" steht auch am ersten Tag der dreitägigen Ahoi Tour auf dem Programm, die in die schwedische Metropole Göteborg führt. Beide Kurzreisen werden im Wechsel angeboten.Auf allen Reisen mit AIDAluna bietet AIDA Cruises seinen Gästen die Möglichkeit, auf geführten AIDA Ausflügen Land und Leute zu entdecken.AIDA Cruises hatte bereits im Mai mit AIDAprima die Kreuzfahrtsaison in Kiel eröffnet. Noch bis zum 23.Oktober 2021 werden immer samstags auf siebentägigen Ostseekreuzfahrten Göteborg, Visby auf Gotland oder die schwedische Hauptstadt Stockholm angelaufen.Bis Ende dieses Jahres plant AIDA Cruises, bereits wieder mit zehn Schiffen seiner Flotte Reisenden eine breite Palette von Urlaubsoptionen in Nordeuropa, dem Mittelmeer, rund um die Kanarischen Inseln, der Karibik oder im Orient anzubieten - darunter mit der mit Spannung erwarteten AIDAcosma, die im Dezember 2021 in Dienst gestellt wird.Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. Ausführliche Informationen auf www.aida.de/sichererurlaub.Mit dem "AIDA Versprechen" bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das "AIDA Versprechen" ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. September 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.Pressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4980394