Die Regulierungswut der chinesischen Regierung führte gestern zu Zurückhaltung am amerikanischen Aktienmarkt. Zudem warten die Anleger auf die heutige Sitzung der FED. Der Dow Jones ging 0,24 Prozent schwächer aus dem Handel. Der S&P 500 verlor knapp 0,5 Prozent. Bei den Einzelthemen geht es heute um McDonald's, Spotify, Starbucks, AMD, Bitcoin, Big Digital, Alphabet, AMC Entertainment, Alibaba, Nio und Pfizer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Viola Grebe, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.