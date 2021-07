Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag weiterhin befestigt tendiert. Der ATX notierte gegen 14.20 Uhr mit einem Zuwachs von 0,40 Prozent bei 3.499,98 Punkten. Auch an den europäischen Leitbörsen etablierte sich nach zwei schwächeren Handelstagen eine freundliche Stimmung. Weitere Handelsimpulse könnte nun die Tendenz an der Wall Street und am Abend die Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...