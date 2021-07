Der US-Flugzeugbauer Boeing hat erstmals seit fast zwei Jahren in einem Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben. Dank des steigenden Absatzes von Passagierflugzeugen des Modells 737 MAX kletterte der Umsatz in den Monaten April bis Juni um 44 Prozent auf 17 Milliarden Dollar, wie der Airbus-Erzrivale am Mittwoch mitteilte.

