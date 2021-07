Die VW-Eigner investieren in das Startup Isar Aerospace Technologies, das an Trägerraketen arbeitet. Der Erstflug soll Mitte nächsten Jahres starten. Die Beteiligungsgesellschaft Porsche Automobil Holding SE baut ihr Beteiligungsportfolio weiter aus und investiert einen "niedrigen einstelligen Millionenbetrag" in das Münchner Raketen-Startup Isar Aerospace Technologies. Die Holding in der Hand der Familien Porsche und Piech besitzt die Mehrheit am VW-Konzern. Sie investiert allerdings auch in andere Unternehmen, zuletzt griff sie bei den ...

