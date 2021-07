Brennstoffzellen-Aktien sind derzeit nicht en vogue. PowerCell, Ballard Power und Co haben kräftig korrigiert. Positiv von sich Reden macht allerdings in dieser Handelswoche das britische Unternehmen Ceres Power. Mit einem Trading-Update weiß der Brennstoffzellen-Spezialist bei Anlegern und Analysten zu überzeugen.Laut ersten Erhebungen steigerte Ceres Power den Umsatz in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 um 90 Prozent auf rund 17 Millionen Britische Pfund (etwa 20 Millionen Euro). Dem Vernehmen ...

