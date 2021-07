Mit Blick auf den Chart ist es wohl nur eine Frage der Zeit, bis der Aktienkurs von Delignit wieder in zweistellige Regionen vordringt. Bezogen auf die - freilich schon etwas betagten - 10-Euro-Kursziele der Analysten wäre der Anteilschein des Herstellers von laubholzbasierten Lade- und Innenraumverkleidungen im Automobilbereich damit allerdings für den Moment ausgereizt. Doch boersengefluester.de ... The post Delignit: Auf Medaillen-Kurs appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...