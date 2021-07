Das kalifornische Elektroauto-Startup Canoo hat Josette Sheeran zur Präsidentin des Unternehmens ernannt. Die ehemalige Diplomatin gehört bereits dem Board of Directors von Canoo an. Sheeran soll in ihrer zusätzlichen Funktion als Präsidentin mit CEO Tony Aquila weltweit ein erfahrenes Team aufbauen, um Marktanteile zu steigern und mit Unternehmen und Regierungen zusammenzuarbeiten. So drückt es das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...