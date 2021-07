Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Deutsche Bank-Aktie. Das Unternehmen hat heute Zahlen vorgelegt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Bei den Verkäufen steht TUI auf Platz 4. Bei der Aktie des Tourismuskonzerns sieht es nach dem Kursdesaster der vergangenen drei Wochen wieder besser aus. Seit Wochenbeginn konnte der Titel knapp zehn Prozent an Wert wieder gut machen. Aus charttechnischer Sicht sieht es jetzt spannend aus, so DER AKTIONÄR-Redakteur Timo Nützel.