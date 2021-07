Noch fehlt Anlegern der Mut, den Dow Jones Industrial Index nachhaltig auf neue Bestmarken zu hieven. Allerdings könnte der Knoten in wenigen Stunden platzen und ein neuer Impuls für frischen Schwung sorgen. Von Franz-Georg Wenner In dieser Woche erreicht nicht nur die US-Berichtssaison ihren Höhepunkt, auch die Geldpolitik rückt in den Fokus. Mit der Zinssitzung der amerikanischen Notenbank um 20 ...

