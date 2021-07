Total Telecom meldet, dass China nach Erlangung der Kompetenz in der Herstellung von 28-nm-Chips nun die Serienfertigung von 14-nm-Chips für das kommende Jahr anstrebt.

Laut Dr. Yungang Bao, stellvertretender Direktor am Institute of Computing Technology, hat der einheimische 14-nm-Chip viele technische Herausforderungen überwunden, und alle Aspekte der Technologie sollen noch erheblich verbessert werden, um die Serienfertigung zu ermöglichen.

28-nm-Chips sind kostengünstig und für ihren geringen Stromverbrauch bei hoher Leistung bekannt. Total Telecom zufolge wird die Entwicklung der 28-nm-Technologie der chinesischen Chipindustrie helfen, die Binnennachfrage zu befriedigen, da es sich um eine bereits ausgereifte Technologie handelt, die in neuen Bereichen wie 5G, neue Energiefahrzeuge, UHV, große Rechenzentren, künstliche Intelligenz (KI) und industrielles Internet zum Einsatz kommt. Dies ist insofern bedeutsam, als China die Liste der weltweit größten Verbraucher von Halbleitern anführt.

14-nm-Chips gelten weithin als die wertvollste Prozesstechnologie, da sie ein enormes Potenzial für KI-Chips, High-End-Prozessoren, Automobile, die aufkommenden Bereiche der 5G-Kommunikation und Hochleistungscomputer bieten. Die Serienfertigung von 14-nm-Chips ist ein Zeichen für Chinas Fortschritte im komplexen Chip-Herstellungsprozess.

Wie Dr. Bao hinzufügte, wird die einheimische Serienfertigung von 14-nm-Chips nicht nur wichtige Erfahrungswerte für die High-End-Chiptechnologie in Chinas anspruchsvollem Fertigungsprozess liefern, sondern auch eine solide Grundlage für die Selbstversorgungsrate bei einheimischen Chips schaffen, die bis 2025 einen Wert von 70 erreichen soll.

Total Telecom kam zu dem Ergebnis, dass China eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung des lähmenden Chipmangels in der globalen Industrie spielen wird und gegenüber führenden Chip-Herstellern wie den USA stetig aufholt.

China ist auf dem besten Weg, im nächsten Jahr 14-nm-Chips in Serie zu produzieren, und arbeitet bereits an fortschrittlichen Prozesschips, beispielsweise im 7-nm-Bereich, um seine Abhängigkeit zu verringern, seine Kompetenzen in der Chipherstellung zu stärken und zur Linderung des massiven weltweiten Chipmangels beizutragen.

