Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA65542J2056 Noram Ventures Inc. 28.07.2021 CA65542K1030 Noram Ventures Inc. 29.07.2021 Tausch 1:1

GB00BLD8ZL39 4basebio UK Societas 28.07.2021 GB00BMCLYF79 4basebio PLC 29.07.2021 Tausch 1:1

CA70470F1009 Peak Fintech Group Inc. 28.07.2021 CA70470F3088 Peak Fintech Group Inc. 29.07.2021 Tausch 2:1

