FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AEFFE S.P.A. EO -,25 3A1 IT0001384590
AB/FROM ONWARDS 28.07.2021 17:03 CET
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AEFFE S.P.A. EO -,25 3A1 IT0001384590
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