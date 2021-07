DJ XETRA-SCHLUSS/DAX vor Fed-Entscheid in Lauerstellung

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es zur Wochenmitte leicht nach oben gegangen. Der DAX stieg um 0,3 Prozent auf 15.570 Punkte. Langweilig war es nicht, nimmt die Berichtssaison nun doch merklich an Fahrt auf. Dabei ist zu beobachten, dass die Quartalszahlen schon deutlicher die Erwartung übertreffen müssen oder der Ausblick angehoben werden muss, damit die Aktie einen positiven Impuls erhält. Das Volumen fließt nun in die Einzelwerte der Berichtsunternehmen, ansonsten sind die Umsätze wie stets im Sommer niedrig. Spannend wird es am Abend mit der US-Zinsentscheidung, dort dürfte besonders auf die Inflationsaussichten geschaut werden und auf Hinweise, wann die Zentralbank ihr Anleihekaufprogramm zurückfahren wird.

Deutsche Bank und Deutsche Pfandbriefbank mit guten Zahlen

Die Deutsche Bank hat ihren Gewinn im zweiten Quartal stärker gesteigert als erwartet. Sie profitierte von deutlich geringeren Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und niedrigeren Kosten. Die Erträge sanken allerdings leicht, weil das Investmentbanking nach dem Wachstum der vergangenen Quartale schwächelte. Dies belastete im Tagesverlauf, die Aktie schloss 1,1 Prozent im Minus.

Für die Aktie der Tochter DWS ging es dagegen um 1,5 Prozent nach oben. "Nach dem starken ersten Quartal hat sich das Wachstum deutlich beruhigt", kommentierte ein Marktteilnehmer die Zahlen. Allerdings sei die Kostenentwicklung weiterhin sehr günstig.

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank stieg sogar um 6,4 Prozent, der vorläufige Vorsteuergewinn fiel laut Citi im zweiten Quartal höher aus als erwartet. Das Unternehmen rechne nun für 2021 mit einem Vorsteuergewinn von 180 bis 220 nach zuvor über 155 Millionen Euro.

Deutsche Börse gaben dagegen um 2,1 Prozent nach. Die Quartalszahlen des Börsenbetreibers fielen zwar einen Tick über den Erwartungen aus. Allerdings überzeugte die Anleger nicht die Qualität der Zahlen, da diese stark von Konsolidierungs- und Sondereffekten geprägt waren. Von guten Zahlen sprach ein Marktteilnehmer mit Blick auf Hella (+1,2%). Nemetschek gewannen 3,2 Prozent. Der Software-Hersteller hob nach einem guten Quartal die Prognose an.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.570,36 +0,3% +13,50% DAX-Future 15.557,00 +0,3% +13,96% XDAX 15.568,40 +0,1% +13,90% MDAX 35.200,70 +0,8% +14,30% TecDAX 3.661,67 +1,1% +13,97% SDAX 16.442,06 +0,9% +11,36% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 176,40 +6 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 21 9 0 2.641,9 56,6 44,1 MDAX 42 18 0 825,9 45,0 30,6 TecDAX 21 9 0 722,2 36,6 21,7 SDAX 46 22 2 161,7 6,6 5,5 ===

July 28, 2021 11:52 ET (15:52 GMT)

