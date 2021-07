DJ Aktien Schweiz etwas fester zur Wochenmitte

ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel nach einem bisher schwachen Wochenverlauf am Mittwoch mit leichten Aufschlägen beendet. Im Fokus stand die laufende Berichtssaison. Zudem richteten sich die Blicke auf die am Abend anstehende geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank. Für etwas Verunsicherung bei den Anlegern sorgten steigende Corona-Infektionszahlen in Europa.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 12.073 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 6 -verlierer gegenüber, unverändert schlossen Holcim. Umgesetzt wurden 21,75 (zuvor: 25,62) Millionen Aktien.

Eine klare Präferenz der Anleger ließ sich im SMI nicht ausmachen. An der Spitze standen Alcon mit Aufschlägen von 2,7 Prozent. Gefragt waren auch die Titel der beiden Pharmariesen Roche (+0,9%) und Novartis (+0,8%). Richemont (+1,1%) konnten sich etwas von den deutlichen Vortagesverlusten erholen. Die Aktie des Wettbewerbers Swatch (+0,4%) hinkte indessen hinterher.

Belastet wurde der SMI vor allem vom Index-Schwergewicht Nestle. Die Aktie gab 0,3 Prozent nach. Der Lebensmittelkonzern wird am Donnerstag Geschäftszahlen vorlegen. Auch Bankenwerte hatten das Nachsehen. UBS verloren 0,7 Prozent, Credit Suisse 0,8 Prozent.

Im Fokus der Anleger standen Adecco. Die Aktie musste Abschläge von 7,9 Prozent hinnehmen. Der Personaldienstleister will den französischen Ingenieurdienstleister Akka Technologies SE für 2 Milliarden Euro übernehmen. In den Hintergrund rutschten dabei die vorgelegten Geschäftszahlen für das zweite Quartal. Der Konzern hat den Gewinn deutlich gesteigert und dabei von einem starken Umsatzwachstum profitiert.

July 28, 2021

