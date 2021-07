Mainz (ots) - Das nächste Nena-Konzert in Wetzlar wurde vom Veranstalter abgesagt, Helge Schneider hat seines gleich selbst gestoppt. Zwei unterschiedliche Künstler, zwei unterschiedliche Fälle. Während Schneider entschieden hat, dass das distanzierte Strandkorb-Format für ihn nicht "passt", hat sich Nena grundsätzlich im Ton vergriffen. Beim Konzert in Berlin hat sie zur Missachtung der Abstandsregeln aufgerufen; das geht nicht, nicht zuletzt, weil sie die Auflagen zuvor ja auch kannte. Aber: Wer nun verbal auf sie draufhaut und ihr gar vorwirft, Menschenleben zu gefährden, unterschlägt zwei Dinge. Zum einen: Es ist ihr gutes Recht, Kritik an aus ihrer Sicht falschen Regeln zu üben, ob das dem Publikum nun gefällt oder nicht. Zum zweiten hat sie in einem absolut recht: In Berlin ist mit zweierlei Maß gemessen worden. Bei Nena hat das Ordnungsamt Alarm geschlagen, beim Christopher Street Day am Tag zuvor mit 65000 Teilnehmern hat die Polizei offiziell folgendes getwittert: "Die Sonne strahlt der heutigen Demo des csdberlin (...) Wir wünschen HappyPride". Kein Wort zum zigtausendfachen Verstoß gegen Abstands- und Maskenregeln. Weil es sich dabei anders als bei der "Querdenker"-verdächtigen Nena um eine politisch "erwünschte" Demonstration handelt? Auch das geht nicht. Die Frage, wie verhältnismäßig und vergleichbar welche Regeln sind, und wie sie kontrolliert werden, wird uns an immer mehr Stellen begegnen - spätestens wenn sich in den Bundesligastadien wieder tausende Fans in den Armen liegen. Eine Frage mit enormem Spaltpotenzial, auf die es keine eindeutige, zufriedenstellende Antwort gibt.



