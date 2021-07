DGAP-Ad-hoc: Umalis Group / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Umalis Group: Geschäftsergebnisse 1. Semester 2021, Pro-forma-Umsatz von €4,9 Mio. (+48,5%)



UMALIS GROUP SA (Euronext - FR0011776889 MLUMG - ALUMS) ist eine Trägergesellschaft. Sie unterstützt Experten, die eine sichere berufliche Tätigkeit in völliger Unabhängigkeit ausüben und gleichzeitig die Vorteile des Angestelltenstatus genießen möchten. Vor dem Hintergrund der Gesundheitskrise zeigte das Unternehmen eine gute Widerstandsfähigkeit in seiner Geschäftstätigkeit. Das Unternehmen erzielte einen Proforma-Umsatz von € 2,4 Mio. im ersten Halbjahr 2021, verglichen mit € 2,3 Mio. im gleichen Zeitraum 2020 (+3,20%). Im Februar 2021 erwarb UMALIS GROUP 100% des Unternehmens CAPE SERVICES und die Gruppe besteht nun aus Umalis Group Umalis VIP und Umalis Resarch. Diese Übernahme ermöglichte im ersten Halbjahr 2021 die Gruppe einen Pro-forma-Umsatz von € 4,9 Mio. zu erzielen, verglichen mit € 3,3 Mio. im ersten Halbjahr 2020 (+48,5%). Diese Leistung bestätigt die Positionierung von UMALIS auf einem dynamischen und schnell wachsenden Markt und beweist den Erfolg des Unternehmens bei der Umsetzung kommerzieller Synergien zwischen seinen verschiedenen Tochtergesellschaften. Um die Transparenz in dem Sektor der Trägergesellschaft zu fördern hat das Unternehmen mit Hilfe eines promovierten Physikers einen Expertensimulator entwickelt, mit dem jeder kostenlos sein zukünftiges Einkommen in der freiberuflichen Verwaltung bewerten kann: http://simulateur-portagesalarial.fr/. 28.07.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

