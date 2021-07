PHC Holdings Corporation (Hauptsitz: Minato-ku, Tokio, Japan, Präsident CEO: John Marotta, im Folgenden PHCHD), ein weltweit führendes Unternehmen im Gesundheitswesen, hat heute die Ernennung von Alan Malus und Kyoko (Kay) Deguchi als unabhängige externe Direktoren mit Wirkung zum 30. Juni 2021 bekannt gegeben. Beide bringen umfangreiche Kenntnisse in der Gesundheitsbranche und Erfahrungen auf Führungsebene bei internationalen und japanischen Medizintechnik- und Biowissenschaftsunternehmen mit.

Herr Malus bringt über 18 Jahre Erfahrung in der Biowissenschafts- und Diagnostikbranche in den Vorstand ein. Herr Malus war zuletzt Corporate Executive Vice President bei Thermo Fisher Scientific Inc. und Präsident des Segments Laboratory Products and Services. Seit seinem Einstieg bei Thermo Fisher im Jahr 1998 hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Finanzen, Marketing, kommerzielle Entwicklung und operatives Geschäft inne. Am Anfang seiner Karriere war er fast 15 Jahre in der Automobilindustrie bei Ford, Chrysler und Textron tätig.

Frau Deguchi bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Gesundheitswesen und in der chemischen Industrie mit in den Vorstand ein. Frau Deguchi leitete zuletzt als stellvertretende Direktorin die Ochanomizu Orthopaedic Rehabilitation Clinic und ist derzeit als externe Direktorin in mehreren öffentlichen und privaten Unternehmen tätig, darunter Nippon Ski Resort Dev Co., Ltd, T-Gaia Corporation und Heartseed Co. Sie war in verschiedenen leitenden Positionen in den Bereichen Finanzen, Marketing und operatives Geschäft bei den japanischen Tochtergesellschaften verschiedener internationaler Gesundheitsunternehmen tätig, darunter Janssen Pharmaceutical, Stryker und Abbvie.

John Marotta, Präsident und CEO von PHCHD und Vorstandsvorsitzender von PHCHD, sagte: "Ich freue mich, Alan und Kay im Vorstand von PHC Holdings willkommen zu heißen, und wir freuen uns sehr, Leute ihres Kalibers für unseren Vorstand gewonnen zu haben. Sie können auf eine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Förderung des wirtschaftlichen Erfolgs von Unternehmen im Gesundheitssektor zurückblicken. Sie bringen eine Fülle von Erfahrungen sowohl bei internationalen als auch bei in Japan ansässigen Unternehmen mit. Diese Erfahrung wird von unschätzbarem Wert sein, wenn wir die nächste Wachstumsphase der PHC-Gruppe in Angriff nehmen. Sie sind eine großartige Ergänzung des Teams, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit beiden."

Herr Malus wird als führender unabhängiger externer Direktor fungieren.

Über PHC Holdings Corporation

Die PHC Holdings Corporation ist ein globales Gesundheitsunternehmen, zu dessen Tochtergesellschaften PHC Corporation, Ascensia Diabetes Care, Epredia und LSI Medience Corporation gehören. Das Unternehmen ist seiner Unternehmensmission "Wir tragen durch unsere sorgfältigen Bemühungen, Gesundheitslösungen zu schaffen, die einen positiven Einfluss haben und das Leben der Menschen verbessern, zur Gesundheit der Gesellschaft bei" verpflichtet und entwickelt, produziert, vertreibt und wartet Lösungen in den Bereichen Diabetesmanagement, Gesundheitslösungen, Biowissenschaften und Diagnostik. Der konsolidierte Nettoumsatz der PHC-Gruppe belief sich im GJ 2020 auf 306 Milliarden Yen, mit einem weltweiten Vertriebsnetz von Produkten und Dienstleistungen in mehr als 125 Ländern.

