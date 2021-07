The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.07.2021



ISIN Name

CA65542J2056 NORAM VENTURES INC.

CA70470F1009 PEAK FINTECH GROUP INC.

GB00BLD8ZL39 4BASEBIO UK EO 1

NO0010792625 FJORD1 ASA NK 2,50

PTS3P0AM0025 SONAE INDUSTRIA NAM. O.N.

US11282X1037 BROOKFIELD PPTY REIT CL.A

