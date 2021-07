Das Statement der Fed war leicht hawkish - also sollte Jerome Powell mehr Klarheit bringen, was mit den "Fortschritten" der US-Wirtschaft gemeint ist.. - Powell beginnt, wie immer mit der Formal Preisstabilität und Vollbeschäftigung am Arbeitsmarkt.. - Wirtschaft erholt sich mit bisher kaum gesehenen Wachstums-Raten, aber noch keine vollständige Erholung - in einigen Sektoren Lieferketten-Probleme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...