Der Triebwerksbauer MTU ist bisher ohne rote Zahlen durch die Corona-Krise gekommen. Doch bis die Gewinne wieder so stark sprudeln wie vor der Pandemie, dürfte es mehrere Jahre dauern. Die angepeilte Rekordproduktion beim Flugzeughersteller Airbus könnte MTU immerhin Schub verschaffen. Was bei dem Dax-Konzern los ist, was Analysten sagen und wie...

Den vollständigen Artikel lesen ...