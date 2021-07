TEMECULA, Kalifornien, July 28, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Cryogenic Industries' Clean Energy & Industrial Gases Group (der "Konzern"), eine Tochtergesellschaft von Nikkiso Co., Ltd (Japan), ist stolz bekanntgeben zu können, dass sie die Wiederinbetriebnahme einer Luftzerlegungsanlage in Patancheru, Hyderabad, Indien, abgeschlossen hat. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der Regierung von Telangana (TEL) und der Greenko Foundation (GKO) durchgeführt.



Aufgrund der anhaltenden Krise durch die Pandemie in Indien hat die indische Regierung eine Richtlinie eingeführt, die die Wiederaufnahme der LOX-Herstellung fördert, um die dringende Nachfrage nach medizinischem Sauerstoff zu decken. GKO hat die alte stillgelegte Sauerstoffanlage von Air Water India Private Limited (AWI) für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren gemietet.

Im Mai 2021 hat sich der Konzern mit GKO zusammengetan, um die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Nikkiso Cryogenic Services hat wichtigen technischen Support und Ersatzteile bereitgestellt, beispielsweise Düsenstellglieder und Vibrationskomponenten, und Nikkiso Cosmodyne India Pvt. Ltd. hat vor Ort technischen Support geleistet. Kritische Komponenten, bei denen die Lieferfrist normalerweise 12-14 Wochen beträgt, wurden in drei Tagen bereitgestellt, um das wichtige Projekt zu unterstützen. Am 22. Juni war der Standort wieder voll betriebsbereit.

"Wir sind stolz darauf, dass wir im Kampf gegen COVID-19 einen Beitrag leisten konnten. Und wir sind stolz auf die Technologie und Teamarbeit, mit der wir die Anlage in so kurzer Zeit in Betrieb nehmen konnten", so Jim Estes, President von Nikkiso Cryogenic Services.

Der Konzern hat während der COVID-19-Pandemie eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der kritischen Sauerstoffversorgung weltweit gespielt.

