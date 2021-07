Während der Telefonkonferenz nach Teslas Zahlenvorlage am Montag hat Tesla-Chef Elon Musk mit Aussagen zum Einsatz von Kobalt in Apple-Produkten und zum sogenannten "Walled Garden" dem iKonzern nicht nur einen Seitenhieb verpasst.? Musk: Falsche Vorstellung, dass Tesla viel Kobalt verwendet? Apple verwendet laut Tesla-Chef Kobalt? Nutzung des Tesla-Ladenetz: Tesla will keinen "Walled Garden"Musk vergleicht Tesla bei Kobalt-Frage mit AppleAuf eine Frage, die sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...