New York (ots/PRNewswire) - Shutterstock.AI bietet Computer Vision und Predictive Performance Lösungen mit dem Ziel, die Leistung kreativer Inhalte zu optimierenShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), eine führende globale Kreativplattform, die Full-Service-Lösungen, hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen anbietet, gab heute den offiziellen Launch von Shutterstock.AI bekannt, einer neu gegründeten Tochtergesellschaft, die sich auf Erkenntnisse und Daten konzentriert. Die neu gegründete Shutterstock.AI hat darüber hinaus drei führende KI-Plattformen erworben: Pattern89, Datasine und Shotzr.Mit diesen drei Akquisitionen wird Shutterstock.AI seine eigenen vorausschauenden Leistungsfähigkeiten weiter entwickeln, um Kreativen und Kunden zu helfen, ihre Ziele zu erreichen, indem sie ihre Content-Entscheidungen vermehrt auf Daten basieren.In naher Zukunft wird Shutterstock.AI die Datenbestände in Shutterstocks riesiger Content-Bibliothek, die über 400 Millionen Bilder, Videos, Musiktitel und 3D-Modelle umfasst, vermarkten und Partnerschaften mit innovativen Unternehmen eingehen, um deren Fähigkeiten in den Bereichen Computer Vision und Content Insights auszubauen und die nächste Generation von KI-Modellen zu entwickeln.Mit diesen drei Akquisitionen wird Shutterstock.AI unseren Kunden weltweit helfen, die größte kreative Herausforderung zu lösen, die sie haben - die richtigen Inhalte zu entdecken und auszuwählen, die relevant sind und die beim Publikum ankommen. Wir wollen unseren Kunden Sicherheit beim Erstellen von Inhalten vermitteln", sagte Stan Pavlovsky, Chief Executive Officer bei Shutterstock. "Ergänzend dazu wird Shutterstock.AI auch neuen Kundensegmenten helfen, die Entwicklung von künstlicher Intelligenz zu beschleunigen, indem wir die Kraft der Daten aus unserer umfangreichen Inhaltsbibliothek freizusetzen. Von autonomen Fahrzeugen über Content-Moderation bis hin zu KI-gestützter Prozessautomatisierung - die hochwertigen Daten und Dienstleistungen von Shutterstock.AI werden es Unternehmen ermöglichen, die nächste Generation von Technologien zu entwickeln."Shutterstock.AI sieht die Zukunft der Kreativität durch die Linse der Leistung, als Motor, der die Ideen der Kunden in Errungenschaften verwandelt. Mit der Übernahme dieser drei kreativen KI-Firmen und der Gründung von Shutterstock.AI definiert Shutterstock neu, was Kreativität bedeutet, und hilft unseren Kunden, ihre Probleme zu lösen, indem wir die Verfügbarkeit von Inhalten fachkundig steuern. Mit Blick auf die Zukunft wird Shutterstock.AI prädiktive kreative KI-Modelle entwickeln, die modernste Technologie nutzen, um Kunden bei der Auswahl von Inhalten zu unterstützen und ihnen mehr Vertrauen in die Leistung ihrer Produktionen zu geben.Informationen zu den erworbenen Unternehmen:Pattern89: Pattern89 bietet Einblicke auf Branchenebene und individuelle Erkenntnisse für die Vorhersage der Leistung im großen Maßstab. Die Nutzung dieser Erkenntnisse ermöglicht es Vermarktern, Agenturen und Kreativen, die richtigen Entscheidungen zu treffen -- bis hin zu Farben, Kopien und sogar Emojis -- ohne A/B-Test durchführen zu müssen. Der ausgeklügelte Workflow von Pattern89 ermöglicht die Überwachung der Kampagnenleistung in Echtzeit sowie die Optimierung mit einem Klick. www.pattern89.comDatasine: Die KI von Datasine liefert die Erkenntnisse und den nötigen Sachverstand für Kampagnenentscheidungen. Das Team aus Datenwissenschaftlern und Psychologen hat Algorithmen entwickelt, die die kreativen Elemente einer Anzeige besser analysieren als Menschen. Die künstliche Intelligenz des Unternehmens überprüft die vergangene Kampagnenleistung digitaler Assets und gibt Empfehlungen zur Optimierung ihrer Leistung. www.datasine.comShotzr: Shotzr nutzt das menschliche Reaktionsvermögen auf Bilder und wendet Erkenntnisse auf jedes Bild für eine prädiktive Analyse an, um sicherzustellen, dass die Kunden das richtige Bild für soziale Medien und digitale Kampagnen auswählen, um bei der Zielgruppe anzukommen. www.shotzr.comDer gesamte Kaufpreis für Pattern89, Datasine und Shotzr belief sich auf rund 35 Millionen US-Dollar. Shutterstock wird während der Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals am 27. Juli 2021 weitere Einzelheiten bekannt geben.Weitere Informationen finden Sie unter www.shutterstock.AI.Informationen zu ShutterstockShutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), ist eine weltweit führende kreative Plattform, die Komplettlösungen, qualitativ hochwertige Inhalte und Tools für Marken, Unternehmen und Medienunternehmen bietet. Direkt und über seine Konzerngesellschaften umfasst die umfassende Sammlung von Shutterstock hochwertige lizenzierte Fotos, Vektorgrafiken, Illustrationen, Videos, 3D-Modelle und Musik. In Zusammenarbeit mit seiner wachsenden Gemeinschaft von über 1,8 Millionen Mitwirkenden fügt Shutterstock jede Woche Hunderttausende von Bildern hinzu und hat derzeit mehr als 380 Millionen Bilder und mehr als 22 Millionen Videoclips verfügbar.Shutterstock hat seinen Hauptsitz in New York City, verfügt über Niederlassungen auf der ganzen Welt und hat Kunden in mehr als 150 Ländern. Zum Unternehmen gehören außerdem Offset, eine High-End-Bilderkollektion, Shutterstock Studios, ein End-to-End-Kreativshop, PremiumBeat, eine kuratierte, lizenzfreie Musikbibliothek, Shutterstock Editorial, eine führende Quelle für redaktionelle Bilder und Videos für die Medien weltweit, TurboSquid, ein führender Marktplatz für 3D-Inhalte, Amper Music, eine KI-gesteuerte Musikplattform; und Bigstock, ein wertorientiertes Stock Media-Angebot.Weitere Informationen finden Sie auf www.shutterstock.com und folgen Sie Shutterstock auf Twitter und auf Facebook.ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über das zukünftige Geschäft, die zukünftigen Betriebsergebnisse oder die finanzielle Lage des Unternehmens, einschließlich neuer oder geplanter Funktionen, Produkte oder Dienstleistungen, Strategien des Managements, die Erwartungen von Shutterstock hinsichtlich der finanziellen Aussichten und des zukünftigen Wachstums und der Rentabilität, Aussagen über die erwarteten Auswirkungen der Übernahme von Pattern89, Datasine und Shotzr durch das Unternehmen und Aussagen über erwartete Verbesserungen im Betrieb. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie "kann", "wird", "würde", "sollte", "könnte", "erwarten", "rechnen mit", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "Chancen" und anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Darüber hinaus enthalten nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Ausrücke. Derartige zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit Änderungen oder Auswirkungen auf Verbindlichkeiten, die Finanzlage, zukünftige Investitionen, Einnahmen, Aufwendungen, Nettogewinn oder -verlust, Synergien und Zukunftsperspektiven; unsere Unfähigkeit, weiterhin Kunden und Mitwirkende an unserem Online-Marktplatz für kreative Inhalte zu gewinnen und zu binden; Wettbewerbsfaktoren; unsere Unfähigkeit, technologisch innovativ zu sein oder neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, zu vermarkten und anzubieten; Kosten im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten oder Verletzungsansprüchen, Entschädigungsansprüchen und der Unfähigkeit, den Missbrauch unserer Inhalte zu verhindern; unsere Unfähigkeit, den Bekanntheitsgrad für Shutterstock und unseren Produkten und Dienstleistungen zu erhöhen; unsere Unfähigkeit, unser Wachstum effektiv zu steuern; unsere Unfähigkeit, mit historischen Wachstumsraten oder überhaupt zu wachsen; technologische Unterbrechungen, die den Zugriff auf unsere Websites beeinträchtigen; Behauptungen von Dritten, dass Shutterstock geistige Eigentumsrechte verletzt, unsere Unfähigkeit, die mit der internationalen Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken effektiv zu steuern; unsere Exposition gegenüber Wechselkursrisiken; unsere Unfähigkeit, Risiken im Zusammenhang mit Verkäufen an große Unternehmenskunden anzugehen; staatliche Regulierung des Internets; zunehmende Regulierung im Zusammenhang mit dem Umgang mit personenbezogenen Daten; Maßnahmen von Regierungen zur Beschränkung des Zugangs zu unseren Produkten und Dienstleistungen; unsere Unfähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit wirksam auf neue Produkte, Dienstleistungen und Technologien auszuweiten; unsere Unfähigkeit, die vertraulichen Informationen der Kunden zu schützen; erhöhte Steuerverbindlichkeiten im Zusammenhang mit unseren weltweiten Aktivitäten, einschließlich unserer Belastung durch Quell-, Verkaufs- und Transaktionssteuerschulden; die Wirkung des Tax Cuts and Jobs Act von 2017; öffentliche Gesundheitskrisen einschließlich der COVID-19-Pandemie; allgemeine wirtschaftliche und politische Bedingungen weltweit, einschließlich Störungen und Volatilität aufgrund von COVID-19 und einer daraus resultierenden wirtschaftlichen Rezession; unser Unvermögen, Akquisitionen und die damit verbundene Technologie erfolgreich zu integrieren und operative Effizienzen zu erzielen; und andere Faktoren und Risiken, die unter dem Titel "Risk Factors" in unserem jüngsten Geschäftsbericht auf Formular 10-K sowie in anderen Dokumenten, die das Unternehmen gegebenenfalls bei der Securities and Exchange Commission einreicht. Aufgrund solcher Risiken, Ungewissheiten und Faktoren können sich die tatsächlichen Ergebnisse von Shutterstock erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen erläutert oder impliziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zu diesem Datum und Shutterstock übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder zukunftsgerichtete Aussagen zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/shutterstock_Logo.jpgPressekontakt:Aimée Leabonpress@shutterstock.comOriginal-Content von: Shutterstock, Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110438/4980687