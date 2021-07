Rohstoffe haben in den letzten Monaten eine starke Performance gezeigt. Finanzanalyst Brian Pacampara erklärt, welche Gründe jetzt für ein Investment in Commodities sprechen.? Weltwirtschaft erholt sich von Pandemie-Schock ? Rally auch an den Rohstoff-Märkten ? Brian Pacampara sieht gute Gründe für ein RohstoffinvestmentDer Invesco DB Commodity Index Tracking Fund, der ein breites, diversifiziertes Rohstoff-Investment abbildet, konnte im Laufe eines Jahres um 56 Prozent zulegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...