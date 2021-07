DARMSTADT (dpa-AFX) - "Darmstädter Echo" zu Elementarschaden-Versicherungen:

"Künftig werden nicht nur Flussanrainer mehr zahlen müssen, sondern wohl alle. Und deshalb wird mancher gute Vorsatz zur Eigenvorsorge auch baulicher Natur wieder ad acta gelegt. Denn Vater Staat war zuletzt ja immer zur Stelle. Was die Diskussion um eine Basis-Pflichtversicherung wieder anheizt - trotz verfassungsrechtlicher Bedenken. Aber die Umstände haben sich geändert, die volkswirtschaftliche und sozialpolitische Bedeutung ist gestiegen. Dass zugleich Neubaugebiete am Wasser nicht mehr ausgewiesen werden dürfen, versteht sich. Auch der Blick in die Schweiz lohnt: Wo die Natur ein Haus zerstört hat, darf kein neues gebaut werden."