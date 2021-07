MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" über die Zahlen der Deutschen Bank:

"Fast 700 Millionen Euro Gewinn in nur drei Monaten, eine fürs nächste Jahr auf 25 Milliarden Euro heraufgesetzte Umsatzerwartung: Die Deutsche Bank steht nach jahrelanger Krise dank eines teilweise rabiaten Stellen- und Filial-Abbaus scheinbar wieder glänzend da. Die Betonung liegt auf "scheinbar": Gerade an einem Tag, an dem auch der deutsche Chemiekonzern BASF und vor allem die US-Tech-Konzerne Apple, Google und Microsoft ihre gigantischen Quartals- und Halbjahreszahlen präsentierten, wird der Bedeutungsverlust des noch immer größten deutschen Geldhauses deutlich: BASF macht mehr als doppelt so viel Gewinn, aber selbst der Ludwigshafener Chemie-Multi ist gegenüber den Technik-Riesen in den USA eine kleine Klitsche. Es ist ein klarer Fingerzeig darauf, wo und in welchen Branchen aktuell und wohl auch in den nächsten Jahren das große Geld verdient wird. Die einst so systemrelevante Deutsche Bank gehört nicht mehr dazu."/ra/DP/nas