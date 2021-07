Das FED-Event verlief gestern Abend ohne große Vola. Unser DAX wartet weiter auf Impulse für eine Bewegung am Donnerstag. Kaum Bewegung vor der Notenbanksitzung Nachdem am Dienstag der DAX seinen Abwärtsdruck etwas bremsen konnte, gelang es zur Wochenmitte, im Chartbild eine Stabilisierung zu erlangen. Direkt vom Start an notierten wird über 15.500 Punkten und hatten die Unterstützung bei 15.470 nicht mehr tangiert. Quartalszahlen von den DAX-Unternehmen ...

