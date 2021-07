DJ Cancom verkauft britisches und irisches Geschäft an Telefonica

FRANKFURT (Dow Jones)--Cancom verkauft seine erst vor wenigen Jahren erworbenen Geschäfte in Großbritannien und Irland an Telefonica Tech. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet worden, teilte der IT-Dienstleister mit. Im dritten Quartal werde ein Buchgewinn von 225 Millionen Euro berücksichtigt.

Den Erlös will das Unternehmen überwiegend reinvestieren, mit Schwerpunkt in Deutschland, Österreich und Schweiz. Die verkaufte Cancom Ltd, in der die Geschäfte in Großbritannien und Irland gebündelt sind, wurde mit knapp 400 Millionen Euro bewertet. Der Ausstieg ist ein Ergebnis einer Ende Mai eingeleiteten strategischen Überprüfung.

Die aktuelle Prognose bleibe auch nach Anpassung der Vergleichszahlen um das verkaufte Geschäft bestehen, erklärte Cancom.

