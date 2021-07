Nach der FED ist vor der FED. Es zeigt sich vorbörslich wenig Vola im DAX, was die Bereiche von gestern noch einmal als Trading-Trigger unterstreicht. Das FED-Event verlief gestern Abend ohne große Vola. Unser DAX wartet weiter auf Impulse für eine Bewegung am Donnerstag. Kaum Bewegung vor der Notenbanksitzung Nachdem am Dienstag der DAX seinen Abwärtsdruck etwas bremsen konnte, gelang es zur Wochenmitte, ...

