Die SMT Scharf AG konnte die Börsianer heute mit guten Halbjahreszahlen sowie einer Prognoseerhöhung für das Gesamtjahr begeistern. Gleichzeitig sind die langfristigen Aussichten für die Firma mit den gestiegenen Rohstoffpreisen gut.Im vergangenen Jahr hat sich die Corona-Pandemie stark auf den Bergbau-Sektor ausgewirkt. So mussten in einigen Ländern aus regulatorischen Gründen zahlreiche Minen geschlossen werden, was sich auch auf die Entwicklung der SMT Scharf AG (DE0005751986), welche hauptsächlich auf dem Gebiet der Transporttechnik für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...