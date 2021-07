Tesla: Spannende Keilformation bei der Aktie des Elektroauto-Pioniers! >>> HOP oder TOP <<<

Fortschritte bei der Batterietechnlogie und Rekordgewinn. Gute Gelegenheit zum Nachkauf für Tesla-Fans? Die Aktie könnte auch abstürzen ...

Symbol: TSLA ISIN: DE0006062144

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Tesla-Aktie liegt im Halbjahresverlauf mit über 20 Prozent im Minus. Tesla-Fans-könnten hier die Gelegennheit zum Nachkauf sehen. Sie sollten jedoch beachten, dass sich die Keilformation sowohl nach oben als auch nach unten auflösen könnte.

Chart vom 217.07.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 646.98 USD