LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Industrierecycler Befesa hat im zweiten Quartal kräftig zugelegt. Umsatz und Gewinn zogen stark an. Zudem läuft die Expansion in China nach Plan. "Das zweite Werk in Henan liegt im Zeit- und Budgetplan und der Bau soll im vierten Quartal abgeschlossen werden", teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Luxemburg mit. Das Werk in Jiangsu befinde sich im Probetrieb.

In den Monaten April bis Juni legte der Umsatz um fast 57 Prozent auf knapp 192 Millionen Euro zu. Der Gewinn stieg auf knapp 21 Millionen Euro - das waren 254 Prozent mehr als im Vorjahresquartal, in dem das Geschäft allerdings stark unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie gelitten hatte.

Der Ausblick bleibt positiv: "Das aufs Jahr hochgerechnete Ergebnis für das erste Halbjahr und das erwartete starke zweite Halbjahr deuten darauf hin, dass das Jahresergebnis am oberen Ende der Prognosespanne liegen sollte." Befesa will seine Prognose nach dem Abschluss eines Zukaufs in den USA im Herbst aktualisieren./zb/jha/