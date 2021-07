DJ Volkswagen erhöht das Renditeziel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hebt nach dem zweiten Quartal seine Margenerwartungen erneut an, senkt mit Blick auf die Engpässe in der Lieferkette aber die Absatzprognose. Erwartet wird nun eine bereinigte operative Marge zwischen 6,0 und 7,5 Prozent, wie der Autokonzern in Wolfsburg mitteilte - das sind 50 Basispunkte mehr als bisher. Schon im Mai war das Renditeziel angehoben worden.

Die Fahrzeugverkäufe sieht VW spürbar über Vorjahr - bislang hatte es signifikant über Vorjahr geheißen. Das Risiko von Engpässen und Störungen bei der Versorgung mit Halbleitern habe sich branchenweit verschärft, hieß es. Es werde dadurch zu Beeinträchtigungen in der zweiten Jahreshälfte kommen.

Im zweiten Quartal konnte der Konzern die Chipkrise trotz Zwangspausen in der Produktion noch weitgehend wegstecken. Die bereinigte operative Rendite erreichte 9,7 Prozent nach minus 5,8 Prozent im Vorjahr und lag damit über dem Zielkorridor. Der Umsatz kletterte um gut 26 Milliarden auf 67,3 Milliarden Euro.

Getragen wurde diese positive Entwicklung insbesondere von den Premiummarken Audi und Porsche sowie von der Finanzsparte. Der Absatz im ersten Halbjahr stieg um 28 Prozent auf 5,0 Millionen Fahrzeuge.

