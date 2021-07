The following instruments on XETRA do have their first trading 29.07.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 29.07.2021Aktien1 CA98872H1010 Yumy Bear Goods Inc.2 CA14116K1075 Carbon Streaming Corp.3 CA0074081070 Aduro Clean Technologies Inc.4 DE000A1EWXA4 clearvise AG5 CA65542K1030 Noram Ventures Inc.6 GB00BMCLYF79 4basebio PLC7 CA70470F3088 Peak Fintech Group Inc.Anleihen1 USC01026BC38 Air Canada Inc.2 XS2369906644 Nasdaq Inc.3 NZADBDT014C0 Asian Development Bank (ADB)4 IT0005454050 Italien, Republik5 FR0014004UE6 Valéo S.E.6 USY00130YV37 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.7 USY00130YU53 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd.