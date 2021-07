DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG /

freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



29.07.2021 / 08:30

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und 3 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - 13. Zwischenmeldung



Die freenet AG hat den durch Bekanntmachung vom 25. Februar 2021 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a der Verordnung (EU) 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 eingeleiteten Aktienrückkauf am 25. Februar 2021 begonnen. Im Zeitraum vom 22. Juli 2021 bis zum 28. Juli 2021 wurden insgesamt 250.367 Aktien (ISIN DE000A0Z2ZZ5) zurückerworben. Der Rückkauf erfolgte über den XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse unter Führung eines Kreditinstituts, das seine Entscheidungen über den genauen Zeitpunkt des Erwerbs der Aktien innerhalb von der freenet AG vorgegebener Zeiträume unabhängig und unbeeinflusst von der freenet AG trifft. Im Zeitraum vom 22. Juli 2021 bis zum 28. Juli 2021 betrugen die Gesamtzahl der zurückgekauften Aktien, der Durchschnittskurs sowie das aggregierte Volumen jeweils pro Tag: Datum Zurückgekaufte Aktien Durchschnittskurs

(in €) Aggregiertes Volumen (in €) 22.07.2021 54.756 19,8917 1.089.189,93 23.07.2021 50.949 20,2461 1.031.518,55 26.07.2021 48.621 20,3124 987.609,20 27.07.2021 48.311 20,2582 978.693,90 28.07.2021 47.730 20,2414 966.122,02 Total 250.367 20,1829 5.053.133,60 Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 25. Februar 2021 bis einschließlich 28. Juli 2021 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 3.422.690 Stück. Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht (www.freenet-group.de/investor-relations/aktie). Hamburg, im Juli 2021 freenet AG

Der Vorstand

