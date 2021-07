Wenn zwei sich streiten, freut sich oft der Dritte. Diese Redewendung kennen Sportenthusiasten nur allzu gut, denn nicht selten kommt es vor, dass beim Wettbewerb zwischen zwei Schwergewichten ein Underdog im letzten Augenblick das Match für sich entscheidet. So oder so ähnlich zeichnet sich auch das Bild im Kampf um die Spitzenplätze bei den Sportartikelherstellern ab: Anta Sports ist ein gern unterschätzter Akteur im Tauziehen um die Krone der weltgrößten Sportbekleidungsunternehmen.Dabei ist der Konzern mit einem 2020er-Jahresumsatz von 35,5 Mrd. Chinesischen Yuan (CNY; 4,6 Mrd. Euro) und einem EBIT von 9,1 Mrd. CNY (1,2 Mrd. Euro) längst drittgrößter Player, direkt hinter Nike und Adidas. Besonders bemerkenswert ist die Wachstumsdynamik der Chinesen. Allein in den vergangenen fünf Jahren betrug die durchschnittliche Steigerungsrate 26,7%. Selbst im coronageplagten Vj. erzielte Anta ein Wachstum von 4,7%. Zum Vergleich: Adidas ...

