TAGESTHEMA I

Samsung Electronics hat im zweiten Quartal die relative Schwäche im Smartphone-Geschäft dank einer steigenden Nachfrage nach seinen Speicherchips wieder ausgleichen können und erzielte einen Nettogewinn von 9,63 Billionen Won (gut 7 Milliarden Euro). Dies entspricht einem Anstieg von 35 Prozent zum Vorjahr. Der Umsatz stieg um 20 Prozent auf 63,67 Billionen Won. Die Ergebnisse übertrafen die Schätzungen der Analysten. Der Betriebsgewinn von Samsungs Chipsparte stieg um 28 Prozent auf 6,93 Billionen Won, während der Umsatz um 25 Prozent auf 22,74 Billionen Won zulegte. Im Mobiltelefongeschäft schnitt Samsung nicht so gut ab wie Apple, weil ein Komponentenmangel die Produktion drosselte. Der Betriebsgewinn der Mobilfunksparte fiel um 26 Prozent auf 3,24 Billionen Won, während der Umsatz um 22 Prozent auf 22,67 Billionen Won nachgab.

TAGESTHEMA II

Im Ringen um ein hunderte Milliarden Dollar schweres Infrastrukturpaket hat der US-Senat das Prestige-Projekt von Präsident Joe Biden vorangebracht. Die Senatoren stimmten nach wochenlangen Verhandlungen dafür, das Gesetzgebungsverfahren anzustoßen. Der Plan, der Teil von Bidens weitreichender innenpolitischer Agenda ist, umfasst rund 550 Milliarden Dollar an neuen Ausgaben. Biden und seine Demokraten wollten den Gesetzgebungsprozess unbedingt vor Sommerpause des Kongresses anstoßen.

12:30 US/Merck & Co Inc, Ergebnis 2Q, Whitehouse Station

13:30 US/Intercontinental Exchange Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 BIP 2Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +8,4% gg Vq 1. Quartal: +6,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +5,4% gg Vq 1. Quartal: +4,3% gg Vq 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 380.000 zuvor: 419.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.393,00 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.983,00 -0,2% Nikkei-225 27.768,55 +0,7% Hang-Seng-Index 26.213,39 +2,9% Kospi 3.241,21 +0,1% Shanghai-Composite 3.409,63 +1,4% S&P/ASX 200 7.412,50 +0,4%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Freundlich - Schanghai und vor allem Hongkong ragen mit starken Erholungsgewinnen heraus. Die Marktexperten von IG sprechen von Optimismus der Marktteilnehmer mit Blick auf ein virtuelles Treffen der chinesischen Regulierer und globaler Investmentbanken am Vortag. Dieses deute auf Sorgen Pekings über die Auswirkungen der jüngst verschärften Regularien für chinesische Unternehmen hin. Angeführt wird die Erholung erneut von den Technologieaktien. Alibaba gewinnen 6,7, Tencent 8,4 und Meituan 8,7 Prozent. An den anderen Plätzen stützt Zuversicht mit Blick auf die laufende Quartalsberichtssaison. Zudem kam von der US-Fed am Vortag kein Störfeuer, weil die Notenbanker noch keine konkreten Maßnahmen für eine straffere Geldpolitik ankündigten. Für die Nissan-Aktie geht es um 7,6 Prozent steil nach oben, nachdem der Autobauer seinen Ausblick für das Gesamtjahr erhöht hat. Ebenfalls nach der Vorlage der Geschäftszahlen liegen Canon und TDK jeweils gut 3 Prozent im Minus. Im unmittelbaren Vorfeld der Zahlenveröffentlichung gewinnen Murata Manufacturing, Fanuc und Fujitsu zwischen 0,9 und 2,1 Prozent. In Seoul geben Samsung Electronics trotz guter Zahlem um 0,3 Prozent nach, wobei auch Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften.

US-NACHBÖRSE

Abwärts ging es mit Facebook (-3,5%). Das Unternehmen hatte zwar starke und über den Erwartungen liegende Zahlen berichtet, kündigte aber auch eine Verlangsamung des Umsatzwachstums in der zweiten Hälfte des Jahres an. Der Zahlungsdienstleister Paypal (-5,3%) verdiente in seinem Quartal deutlich weniger, übertraf aber dennoch die Gewinnerwartungen der Analysten und hob auch die Gewinnprognose an. Der Umsatz verfehlte die Konsensschätzung aber knapp. Anders bei Ford (+3,5%). Der Autohersteller erzielte einen überraschenden Gewinn im zweiten Quartal und hob zudem die Gewinnprognose an. Ford sieht das Problem eines Mangels an Computerchips kleiner werden, der die Fahrzeugproduktion seit Monaten behindert. Qualcomm (+2,7%) konnte seinen Gewinn mehr als verdoppeln und den Umsatz um zwei Drittel steigern, beide Kennziffern fielen besser als von Analysten gedacht aus. Lam Research gaben um 3,4 Prozent nach, trotz über Erwarten ausgefallener Geschäftszahlen des Ausrüsters der Chipindustrie. Seit Jahresbeginn liegt die Aktie bereits rund 35 Prozent im Plus.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.930,93 -0,4% -127,59 +14,1% S&P-500 4.400,64 -0,0% -0,82 +17,2% Nasdaq-Comp. 14.762,58 +0,7% 102,01 +14,5% Nasdaq-100 15.018,10 +0,4% 61,13 +16,5% Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 876 Mio 881 Mio Gewinner 2.036 1.183 Verlierer 1.236 2.108 unverändert 159 158

Uneinheitlich - Das weitgehend im Rahmen der Erwartungen ausgefallene Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank bewegte kaum, die Kurse machte die Berichtssaison. Spotify verloren 5,7 Prozent, weil die Zahl der Nutzer zuletzt langsamer als erwartet stieg. Pfizer (+3,2%) hatte seine Jahresprognose nach einem starken zweiten Quartal erneut angehoben. Boeing (+4,2%) erzielte erstmals seit zwei Jahren wieder einen Gewinn. Für Apple ging es um 1,2 Prozent nach unten, obwohl der iPhone-Hersteller einen Rekordgewinn ausgewiesen hatte. Hier könnten Gewinnmitnahmen eine Rolle gespielt haben. Auch bei Microsoft (-0,1%) könnten nach einem weiteren Quartal mit Rekordumsätzen Anleger die gute Nachricht zum Verkaufen der Aktie genutzt haben. Der Google-Mutterkonzern Alphabet (+3,2%) hatte den größten Umsatzanstieg seit 14 Jahren gemeldet. Der Chipriese AMD (+7,6%) steigerte im zweiten Quartal den Gewinn kräftig und verdoppelte nahezu den Umsatz. Bei Mondelez (-2,8%) bremste die Erwartung höherer Kosten und Marketingausgaben den Kurs nach guten Zahlen aus. Ähnlich bei Starbucks (-2,9%).

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 0,8 0,20 9,4 5 Jahre 0,71 1,4 0,70 35,0 7 Jahre 0,99 -1,4 1,01 34,2 10 Jahre 1,23 -1,4 1,25 31,5 30 Jahre 1,89 -0,8 1,90 24,1

Am Anleihemarkt kamen die Renditen etwas zurück. Die Rendite zehnjähriger Papiere fiel um 1,4 Basispunkte auf 1,23 Prozent. Vor den Aussagen der US-Notenbank hatte siebei 1,26 Prozent gelegen.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Mi,9:18 % YTD EUR/USD 1,1858 +0,1% 1,1846 1,1808 -2,9% EUR/JPY 130,14 -0,1% 130,20 129,66 +3,2% EUR/GBP 0,8510 -0,1% 0,8517 0,8502 -4,7% GBP/USD 1,3934 +0,2% 1,3907 1,3889 +1,9% USD/JPY 109,74 -0,2% 109,93 109,80 +6,3% USD/KRW 1145,52 -0,4% 1150,36 1154,98 +5,5% USD/CNY 6,4703 -0,3% 6,4909 6,5026 -0,9% USD/CNH 6,4726 -0,2% 6,4875 6,5117 -0,5% USD/HKD 7,7758 -0,1% 7,7797 7,7813 +0,3% AUD/USD 0,7385 +0,1% 0,7376 0,7351 -4,1% NZD/USD 0,6974 +0,2% 0,6959 0,6950 -2,9% Bitcoin BTC/USD 40.169,76 +0,1% 40.110,51 39.682,51 +38,3%

Der Dollar gab etwas nach, nachdem er zunächst etwas fester notiert, insgesamt aber kaum Reaktionen auf die Aussagen der US-Notenbank gezeigt hatte. Der Dollar-Index verlor 0,2 Prozent.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 72,77 72,39 +0,5% 0,38 +51,0% Brent/ICE 75,12 74,74 +0,5% 0,38 +47,0%

Die Ölpreise legten etwas zu, nachdem die US-Rohöllagerbestände in der vergangenen Woche deutlicher gesunken waren als erwartet, was auf eine höhere Nachfrage hindeutet.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.817,53 1.807,13 +0,6% +10,40 -4,2% Silber (Spot) 25,30 24,98 +1,3% +0,33 -4,1% Platin (Spot) 1.076,73 1.068,13 +0,8% +8,60 +0,6% Kupfer-Future 4,51 4,48 +0,5% +0,02 +27,7%

Der Goldpreis pendelte weitgehend um die 1.800-Dollar-Marke und notierte schließlich etwas darüber bei 1.807 Dollar.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

GELDPOLITIK USA

