DJ Erwerbstätigkeit in Deutschland steigt im Juni um 0,2 Prozent

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zahl der Erwerbstätigen mit Wohnort in Deutschland hat im Juni bei 44,7 Millionen gelegen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts waren das saisonbereinigt 0,2 Prozent mehr als im Vormonat und auch 0,2 Prozent mehr als im Juni 2020. Die Zahl der Erwerbstätigen liegt jedoch weiter erheblich unter dem Vorkrisenniveau: So waren im Juni saisonbereinigt 1,3 Prozent oder 573.000 Personen weniger erwerbstätig als im Februar 2020, dem Monat vor Beginn der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.

July 29, 2021 02:15 ET (06:15 GMT)

