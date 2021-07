Die Wiener Börse dürfte am Donnerstag den Handel leicht im Plus aufnehmen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte gegen 8.20 Uhr um moderate 0,11 Prozent höher. Auch die Eröffnung an den europäischen Leitbörsen wird mit wenig Bewegung indiziert.Am heimischen Markt legten auf Unternehmensebene in der laufenden Berichtssaison AMAG endgültige Halbjahreszahlen und der Verbund ebenfalls ...

