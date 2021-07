Die Öl- und Heizölpreise bewegen sich auch am Donnerstag kaum. Die Rohölnotierungen an den internationalen Börsen klettern geringfügig auf Kurse von knapp über 75 Dollar je Barrel Brent. Die Inlandspreise sind im Zuge der nach wie vor schwachen Nachfrage unverändert in den Tag gestartet. In der insgesamt nachrichtenarmen Woche kommen die Ölpreise nicht vom Fleck. Nach dem zwischenzeitlichen Absturz ...

