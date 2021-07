Hamburg (ots) - Wie kürzlich angekündigt, gibt es bei Goodgame Studios aus Hamburg im August einen triftigen Anlass zum Feiern! Das Strategiespiel Goodgame Empire wird zehn Jahre alt und wie es sich für einen runden Ehrentag gehört, werden im kommenden Monat eine Vielzahl von Events und Aktivitäten stattfinden.Bereits am Sonntag werden die ersten Events bei Goodgame Empire sowie dem mobilen Ableger Empire: Four Kingdoms anlaufen und den Fans des Strategiespiels jede Menge neue Abenteuer bieten. Zum einen wird es eine überarbeitete Version des beliebten Langzeit-Events zum Geburtstag geben, welches bis in den September hinein zur Verfügung stehen und die Burgherren der Königreiche mit üppigen Schätzen belohnen wird, und in dem die Spieler über verknüpfte Events Punkte sammeln. Darüber hinaus wird es anlässlich der Feierlichkeiten zusätzlich ein Sammelevent geben, welches die tapferen Krieger mit weiteren, besonderen Belohnungen beglücken wird und auch das Glücksrad im Spiel wird mit neuen, einzigartigen Inhalten aufgewertet.Als Dankeschön für die gemeinsame Zeit werden alle registrierten Spieler ab Level sechs ein Geschenk erhalten, bestehend aus einem Event-Startpaket und kosmetischen In-game-Items. Des Weiteren wird es bei Goodgame Empire als absolute Besonderheit ein weiteres Präsent in Form einer hochwertigen Burgen-Dekoration für Spieler der ersten Stunde geben, welche bereits seit zehn Jahren aktiv dabei sind.Weitere Aktionen rund um das Spiel sind auch über die Kommunikationskanäle von Goodgame Empire und Empire: Four Kingdoms sowie die sozialen Medien geplant. Zusätzlich werden den gesamten Geburtstag hinweg im Spiel auch käufliche Inhalte zu deutlich vergünstigten Konditionen angeboten."Als begeisterter Seefahrer muss ich bildlich anmerken, dass Goodgame Empire abstrakt betrachtet eigentlich als Segelschiff für ruhige Gewässer konzipiert wurde, um den mitreisenden Königen malerische Eindrücke zu vermitteln und wir uns mittlerweile allerdings eher auf einem Flug zum Mars befinden, was keinesfalls weit hergeholt ist. Ein Produkt im Live-Betrieb, das für eine überschaubare Benutzerzahl konzipiert wurde und auf Webbrowser-Technologien der 2000er basiert, kontinuierlich zu einem skalierfähigen Mobile- und Browser-Spiel weiterzuentwickeln, das Millionen an Spielern aufnehmen kann und komplett neuartige Technologien nutzt, ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Somit haben wir über die Jahre quasi die Umstellung von Windkraft auf einen Raketenantrieb gemeistert und wir glauben fest daran, dass wir auch über den Mars hinaus weiter fliegen und neue Welten entdecken", erläutert Oleg Rößger, CEO und Geschäftsführer von Goodgame Studios.Benjamin Völkel, Vice President Live Operations und verantwortlich für die EMPIRE Produktfamilie, fügt hinzu: "Goodgame Empire begeistert heutzutage Millionen von Spielern weltweit, denen ich für ihre langjährige Loyalität herzlich danken möchte, da die Weiterentwicklung des Spiels ohne das Feedback aus der Community nicht möglich gewesen wäre. Eine besondere Erwähnung gilt unseren Entwicklerteams und allen beteiligten Mitarbeitern bei Goodgame Studios, die täglich neue Herausforderungen mit Bravour meistern und mit ihren Ideen zum langlebigen Erfolg unserer Produkte beitragen. Ich freue mich auf viele weitere Jahre mit Goodgame Empire und wünsche allen viel Spaß bei den Aktivitäten zum zehnjährigen Geburtstag unseres liebsten Strategiespiels!"Fun Facts: In Goodgame Empire haben Spieler bis heute knapp vier Millionen Allianzen gegründet, über zwei Milliarden Gebäude gebaut und diese vier Milliarden Mal ausgebaut. Darüber hinaus haben die Könige über 12 Billionen Münzen aus Steuern generiert, sind 680 Millionen mal im Spielerlevel aufgestiegen und haben gemeinsam 111 Millionen Erfolge gemeistert.ÜBER GOODGAME STUDIOSGoodgame Studios ist einer der führenden Entwickler und Anbieter von Spielesoftware, der sich auf das Free-to-play-Segment spezialisiert hat. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Mobile- und Browsergames. Das Unternehmen bietet seine Spiele in 26 Sprachen an und hat weltweit über 500 Millionen registrierte Nutzer. Empire: Four Kingdoms - die weltweit erfolgreichste App eines deutschen Unternehmens - gehört zum Produktportfolio von Goodgame Studios. Der Spieleentwickler wurde 2009 in Hamburg gegründet. Neben dem Hauptsitz in Deutschland hat das Unternehmen eine Niederlassung in Tokio. Seit Januar 2018 ist Goodgame Studios Teil der Stillfront Group, ein führendes Unternehmen für Spielestudios im Bereich Free-to-play. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.goodgamestudios.com.Pressekontakt:Patrick Abrar, CBOSebastian Grun, Director PRpr@goodgamestudios.comOriginal-Content von: Goodgame Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/106446/4980791