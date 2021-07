AIRBUS hat im zweiten Quartal 2021 wieder überraschend gut Geld verdient! Im Vorjahreszeitraum war der Luft- und Raumfahrtkonzern wegen der Luftfahrt-Krise infolge der Coronavirus-Pandemie tief in die roten Zahlen gerutscht. In den Monaten April bis Juni stieg der Umsatz um 70 % auf 14,177 Mrd. Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) erreichte 2,009 Mrd. Euro, nach minus 1,226 Mrd im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich stand ein Ergebnis nach Steuern und Dritten von plus 1,869 Mrd. Euro nach einem Verlust von 1,438 Mrd.. Je Aktie verdiente der Konzern 2,38 Euro, nach minus 1,84 Euro vor Jahresfrist. Für 2021 erhöhte AIRBUS daher den Ausblick nicht nur, sondern verdoppelte ihn sogar: Das bereinigte EBIT soll nun 4 Mrd. Euro erreichen. Bislang hatte der Flugzeughersteller hier nur 2 Mrd. Euro nach 1,706 Mrd. im vergangenen Jahr in Aussicht gestellt. Die Meldung lässt die Aktie abheben!



