Linz (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Zinssitzung der US-Notenbank FED ließ Devisenhändler enttäuscht zurück, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Viele Marktteilnehmer hätten gehofft, dass sich die Notenbanker bereits detaillierter zur Reduktion der Wertpapierkäufe äußern würden. Doch die FED habe nur mitgeteilt, dass sie die Diskussion darüber fortsetze. Aktuell würden monatlich USD 120 Mrd. an Anleihen aufgekauft, um die Wirtschaft zu unterstützen. Die FED sei zuversichtlich, dass der Impffortschritt weitere Lockerungsschritte zulassen und den Einfluss der Deltavariante in den USA geringhalten werde. Der Mangel an neuen Hinweisen habe EUR/USD bis 1,1860 ansteigen lassen. Eine technische Erholung bis 1,1900 oder etwas höher sei nun möglich. Experten würden nun im August (Jackson Hole) oder September neue Hinweise zur Straffung der Geldpolitik erwarten. Aussichten: EUR/USD 1,1800 - 1,1900. (29.07.2021/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...