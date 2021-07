DJ Diageo trotzt ungünstigen Wechselkurseffekten

Von Matteo Castia

LONDON (Dow Jones)--Die Diageo plc hat dank steigender Einnahmen den Vorsteuergewinn im Geschäftsjahr 2020/21 gesteigert, warnt aber vor möglichem Gegenwind 2021/22 aufgrund ungünstiger Wechselkursschwankungen. Der weltgrößte Spirituosenhersteller - zu dem Johnnie Walker Whisky und Tanqueray Gin gehören - erzielte im Geschäftsjahr, das am 30. Juni endete, einen Vorsteuergewinn von 3,71 Milliarden Pfund Sterling (4,4 Milliarden Euro), verglichen mit 2,04 Milliarden Pfund im vorangegangenen Geschäftsjahr. Analysten hatten einen Vorsteuergewinn von 3,63 Milliarden Pfund erwartet. Der Nettoumsatz stieg auf 12,73 Milliarden von 11,75 Milliarden Pfund im Vorjahr.

"Das organische Wachstum in Nordamerika lag bei 20,2 Prozent und spiegelt die robuste Verbrauchernachfrage, den steigenden Anteil von Spirituosen am gesamten Getränkealkohol und die Auffüllung der Lagerbestände durch Distributoren und Einzelhändler wider", so das Unternehmen.

Allerdings wurde der Nettoumsatzfortschritt teilweise durch ungünstige Wechselkurseffekte ausgeglichen, so Diageo.

Der Vorstand beschloss eine Schlussdividende von 44,59 Pence pro Aktie, womit sich die Ausschüttung für das gesamte Jahr auf 72,55 Pence erhöht. Diageo teilte außerdem mit, dass es die zweite Phase seines Aktienrückkaufprogramms eingeleitet hat, mit dem Ziel, bis zum Ende des Geschäftsjahres 2022 bis zu 1 Milliarde Pfund an die Aktionäre zurückzugeben.

Das FTSE-100-Unternehmen erwartet für das Geschäftsjahr 2021/22 eine anhaltende Umsatzdynamik und geht davon aus, dass es trotz einer wahrscheinlichen Verlangsamung der Wachstumsrate in diesem Sektor von schwachen Vergleichszahlen für den Außer-Haus-Konsum profitieren wird.

Diageo erwartet zudem, dass negative Währungseffekte - einschließlich eines stärkeren Pfund Sterling - den Nettoumsatz und das Betriebsergebnis im Geschäftsjahr 2021/22 beeinträchtigen werden.

