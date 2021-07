Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag im Frühhandel klar im Plus präsentiert. Der heimische Leitindex ATX steigerte sich bis 9.45 Uhr um 0,72 Prozent auf 3.527,49 Punkte. Auch an den europäischen Leitbörsen geht es mit den Aktienkursen nach oben. Im Blickfeld steht vor allem die Vielzahl an präsentierten Unternehmenszahlen.Am heimischen Markt legten AMAG und der Verbund Ergebnisse vor. Nach einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...