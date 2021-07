Die Spotify-Aktie (WKN: A2JEGN) könnte ebenfalls langfristig orientiert vom wachsenden Markt des Streaming profitieren. Bloß, dass es hier mal einmal nicht um Content in Form von TV-Inhalten geht. Nein, sondern um Musik. Das macht den Markt in meinen Augen nicht bedeutend weniger interessant. Die Spotify-Aktie besitzt dabei jedoch mindestens eine Baustelle: Das Management muss zeigen, dass langfristig orientiert auch die Premium-Nutzer gemessen an den Nutzerzahlen besonders stark wachsen. Der Großteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...